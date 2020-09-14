الجبير وعبد الله بن زايد يبحثان مستجدات المنطقة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني". وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 الجبير يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين

وفي وقت سابق أجرى الجبير اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني أنه جرى خلال الاتصال بحث "المستجدات في المنطقة

وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني". ووافقت البحرين، يوم الجمعة، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن المقرر أن توقع الإمارات والبحرين على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، غدا الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى الاتفاقات. وبعد التوصل إلى اتفاق حول التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عن التوصل لاتفاق بين البحرين وإسرائيل أيضا حولتطبيع العلاقات. وقال ترامب، عبر تويتر، "إنجاز تاريخي آخر. صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا إلى اتفاق سلام".



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