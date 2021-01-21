البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الخامس لمناقشة دعم ضحايا الإرهاب

شارك البرلمان العربي في الاجتماع المشترك الخامس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عُقد افتراضياً حول موضوع "دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب"، مؤكداً السعي إلى تشريع عادل ومناسب لتعويض ضحايا الإرهاب.ودعا عضو البرلمان العربي النائب الدكتور عبد الكريم قريشي -من خلال الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018- إلى ضرورة سنّ تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية لهذا الغرض.

كما طالب قريشي بضرورة تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال تعويض ضحايا الإرهاب، لاسيما أن الضرر الذي يلحق بهؤلاء الضحايا ليس ضرراً مادياً أو جسدياً فقط، وإنما يشمل جميع أوجه الحياة بمفهومها الشامل.

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