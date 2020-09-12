الكلاب الضالة تفرض حظر التجول في مدينة الأغواط الجزائر

اشتكى سكان العديد من أحياء مدينة الأغواط الجزائرية من الانتشار المخيف للكلاب الضالة ليلا، مؤكدين أنها فرضت عليهم ما يشبه حظرا للتجول ودعا سكان المدينة السلطات إلى وضع حد لمعاناتهم من خلال إطلاق حملة واسعة لإبادة الكلاب الضالة، وإزالة النفايات ومخلفات أشغال البناء التي ساهمت في توفير بيئة ملائمة للحيوانات المؤذية.كما طالب السكان بإيجاد حل للانتشار الواسع للحشرات، خاصة البعوض الذي أجبرهم على المكوث داخل منازلهم للاحتماء من هذه الحشرة الناقلة للأمراض

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