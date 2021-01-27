إيقاف 104 أشخاص بين مهربين ومهاجرين في الجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين، خلال أسبوع 104 أشخاص بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها أوقفت 44 مهربًا في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وإيليزي، وصودر منهم مسدسان من نوع كلاشنيكوف، و 4 مركبات و 73 مولدًا كهربائيًا و 42 مطرقة ضغط، وأكثر من 10 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكمية من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

وأضاف أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بعدد من المدن، بينهم 31 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ محافظتي وهران وعين تموشنت، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

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