الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا
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الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا

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العرب اليوم - الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا

جاكرتا _ العرب اليوم

تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (لكوفيد-19). ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) عن جوكو ويدودو قوله - بعد تلقيه جرعة اللقاح في قصر (ميرديكا) الرئاسي مع عدد من المسؤولين - "بعد التطعيم الأول في 13 يناير، حصلت اليوم على الجرعة الثانية من اللقاح، وعلى غرار الأولى لم أشعر بأي شيء، ليس سوى بعض الآلام في العضلات بعد ساعتين، وأستطيع الانخراط في الأنشطة العادية".

ولفت إلى أن عدد من يجري تطعيمهم في البلاد لايزال منخفضا، مضيفا "كانت هذه البداية فحسب، بدأت بالأطباء والممرضات، وحتى اليوم لدينا على الأقل 250 ألفا يجري تطعيمهم.. لقد إزداد العدد زيادة حادة في اليومين الماضيين". وأوضح أنه يتم إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي، وبعد ذلك أفراد الجيش والشرطة وموظفي الخدمة العامة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجميع بحلول منتصف فبراير من الحصول على اللقاح.

ووفقا لوزارة الصحة الإندونيسية، فقد تلقى 161 ألفا و959 من العاملين في القطاع الطبي في البلاد اللقاح حتى يوم 25 يناير، فيما تهدف الوزارة إلى تطعيم 1،48 مليون منهم، ويتوقع أن يبدأ تطعيم باقي فئات الشعب في منتصف فبراير المقبل. وكانت حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا قد انطلقت في إندونيسيا في 13 يناير الجاري، ودشنها رئيس البلاد الذي كان أول إندونيسي يتلقى اللقاح. فيما تعد إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، حيث تخطت الإصابات فيها أمس الثلاثاء حاجز المليون الأول، كما سجلت أكثر من 28 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس.


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أخبار عربية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا



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