ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030
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ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

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العرب اليوم - ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
الرياض _ العرب اليوم

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس،  خلال حضوره  فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، عن ملامح رؤية مدينة الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار لسنة 2030. وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال المؤتمر أن "85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن، والرياض تمثل فرصة كبيرة جدا لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية". وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية. وقال:  "إننا نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة والرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي، ونستهدف أن نصل إلى 15 مليون نسمة في مدينة الرياض خلال 2030".

كما أوضح الأمير ابن سلمان أن "تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ 30% من باقي المناطق ولدى الرياض واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم". وأعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض، وقال إنه يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، فهي اليوم في الرتبة 40 في العالم، وحاليا يقدر عدد سكانها ب، 7.5 مليون نسمة، ونسعى أن تكون ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول 2030".


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أخبار عربية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030 ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030



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