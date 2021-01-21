السودان يعلن متمسكون باتفاق ملزم لسد النهضة قبل الملء الثاني

أكد عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الخميس، أنهم يأملون ألا تبدأ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي إلا بعد التوصل لاتفاق مُلزم وواضح بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وقال وزير الخارجية السوداني المكلف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع نظيره البريطاني بالخرطوم إن السودان يعمل من خلال الدبلوماسية والمفاوضات لمعالجة القضايا العالقة بينه وبين إثيوبيا.

وأضاف: "الحدود بين بلادنا وإثيوبيا محددة منذ عام 1902 والمطلوب حاليًا هو زيادة وإظهار العلامات الحدودية". وأشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلى أن بريطانيا ساعدت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى أنها ستدفع أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني إلى بنك التنمية الأفريقي لتسديد متأخرات السودان.



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