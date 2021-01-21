المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقا لتسيير الرحلات المباشرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بتوقيع إسرائيل والمغرب على اتفاق يقضي بتسيير رحلات طيران مباشرة بين الطرفين.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجانبين وقعا اتفاقا حول تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل دون ذكر أي تفاصيل.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق هو الثالث من نوعه الذي توقعه إسرائيل مع دولة عربية بعد الإمارات والبحرين.

وسبق أن توصلت إسرائيل والمغرب في ديسمبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في مبادرة تشمل، حسب بيان مشترك، "الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة سلمية وودية".ووقعت إسرائيل عام 2020، بواسطة الولايات المتحدة، اتفاقات تطبيع علاقات مع 4 دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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