وفاة النائب اللبناني المخضرم ميشال المر بفيروس كورونا

توفي النائب اللبناني ميشال المر اليوم الأحد ضحية بعمر 80 سنة لفيروس كورونا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، ورد في معظمها أن النائب كان يعاني منذ شهر ونصف الشهر من الفيروس، ودخل مستشفى عجز أطباؤه عن شفائه منه. والمر، هو سياسي لبناني عريق، لعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف المراحل التي مر بها لبنان، حيث كان نائباً في دورات عدة، كما عين وزيراً في حكومات كثيرة، ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب في 2004 لرئيس مجلس النواب، كما أن البعض لقبه بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى. كما حمل طوال مشواره السياسي عدداً من الحقائب الوزارية، أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية.

ولد ميشال المر في 1932 ببلدة بتغرين، ودخل المجلس النيابي في 1968 للمرة الأولى. وعين بعدها بعام وزيراً للبريد والبرق والهاتف في حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، ووزيراً في 1977 للبريد والإسكان بحكومة الرئيس سليم الحص، وأيضاً وزيراً في 1980 للبريد في حكومة الرئيس الراحل شفيق الوزان.



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