الرئيس الجزائرى يجرى عملية جراحية ناجحة فى قدمه بألمانيا

أكدت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، إجراء الرئيس عبد المجيد تبون عملية جراحية ناجحة على قدمه في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك بعد حدوث مضاعفات فى قدمه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن الرئيس تبون سيعود إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.

على جانب آخر، شهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الأربعاء، تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي بالمخابرات الجزائرية، خلفا للواء محمد بوزيت، وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم: "باسم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني شهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الأربعاء تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي بالمخابرات الجزائرية".

وأوضح البيان أن المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين اللواء مقري صدر بتاريخ 10 يناير الجاري، مشيرا إلى أن الفريق شنقريحة أصدر تعليماته لقيادات مديرية الوثائق والأمن الخارجي لمواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، وحثهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

وشغل اللواء نور الدين مقرى منصب مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الجزائرية بين عامي 2009 – 2015. ويأتى تعيين مقرى خلفا للواء محمد بوزيت الذى شغل المنصب منذ أبريل الماضى، وهى ثانى مرة يشغل فيها المنصب حيث عين بوزيت فى نفس المنصب بين عامى 2013 و 2019. ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون منصبه فى 19 ديسمبر 2019، أجرى

عدة تغييرات في صفوف المؤسسة العسكرية بدأها بتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا للأركان بالنيابة خلفا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذى توفى يوم 26 ديسمبر 2019. وتلا ذلك عدة تغييرات فى قادة الجيش والمخابرات الجزائرية (تابعة لوزارة الدفاع) شملت تعيين اللواء محمد قايدى مديرا لدائرة التحضير والعمليات (هيئة العمليات) خلفا للواء محمد بشار.

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