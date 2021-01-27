الخارجية الإثيوبية تعلن لا نريد أى نزاعات مع السودان

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتى لدينا علاقات تاريخية مع السودان ودول الجوار، متابعا: لا نريد أى نزاعات مع السودان. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: سنعمل مع السودان لتحقيق مصلحة شعبينا. وتابع المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: ندعو الجيش السودانى العودة إلى مواقعه السابقة فى المناطق الحدودية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: ندعو السودان إلى مفاوضات من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبينا.



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