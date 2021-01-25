العراق يدعو شركة أمريكية لتعزيز التعاون لتطوير حقول النفط

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم الإثنين، حرص بلاده على تطوير الحقول النفطية والغازية من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة. ودعا وزير النفط العراقي، خلال اجتماعه اليوم مع فهد نصار، ممثل شركة هاليبرتون الأمريكية لخدمات حقول النفط، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز.

من جانبه، عبر ممثل شركة هاليبرتون عن أمله في توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز. وكان العراق قد طرح هذا العام مشاريع عملاقة للاستثمار في قطاعي التكرير والاستثمار الأمثل للغاز لسد متطلبات البلاد للسنوات المقبلة، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

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