تعيد سلطنة عمان فتح مقاهى "الشيشية" غدا وفقا لضوابط لتفادى كورونا، وأعلنت بلدية مسقط عن جملة من الاجراءات والضوابط لمرتادى مقاهى الشيشة التى من المقرر أن تعاود الافتتاح ابتداء من يوم غد الاحد بعد إغلاق دام لقرابة العام مع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة عمان، جاءت عملية إعادة فتح مقاهى الشيشة ضمن بنود الحزمة الثامنة من الأنشطة التجارية التى تم التعامل معها، وتنفسذ برنامج صارم لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس منذ تسجبل أول حالة فى السلطنة فى مارس من العام المنصرم.

ووضعت بلدية مسقط مجموعة من الاشتراطات لمرتادى مقاهى الشيشة من بينها ارتداء الكمامة اثناء التنقل فى المقهى واتباع إجراءات التباعد الجسدى لمسافة 2 متر وكذا التقليل من التنقل داخل المقهى او لمس الطاولات او المستلزمات الغير خاصة بهم وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال وعدم المصافحة الى جانب الافصاه عن اى اعراض معنية بمرض كوفيد 19 والتقليل قدر المستطاع من تبادل الحديث مع الاخرين اثناء تلقى الخدمة كما لايسمح للمجموعات الأكثر من 4 اشخاص بالبقاء فى منطقة تقديم الشيشة ولايسمح بالتجمعات واقامة الحفلات.

وتشمل التعليمات والضوابط الاحترازية المغادرة فور الانتهاء من تلقى الخدمة وتقليل الوقت المقضى داخل المقهى الى جانب إبلاغ الجهات المعنية فى حال عدم توفر الشروط الوقائية فى المقهى . كما وضعت تعليمات مماثلة ايضا للالتزام من قبل العاملين فى النمقاهى ومنها الالتزام بقياس درجة حرارة العاملين فى بداية كل شيفت وبعد 6 ساعات من العمل ورقع سجل خاص بذلك، وكذا قياس درجة حرارة الزبائن قبل دخولهم المحل وعدم السماح بالدخول لمن تصل درجة حرارتهم اعلى من 37 درجة مئوية وقياس درجة حرارة جميع موظفى الخدمات المساندة كعمال الصيانة او المختصين بالتوريد ، وتوفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل وتزويد اماكن تقديم الشيشة بنظام اجهزة تنقية الهواء والسماح بتقديم الشيشة فى الأماكن المفتوحة فقط ولايمكن تقديمها فى الأماكن المغلقة.

وجاء الاعلان عن فتح المقاهى مع مجموعة من الانشطة الاخرى فى إطار الحزمة الثامنة ومها عودة فتح المصلى فى المجمعات التجارية مع عدم اقامة صلالة الجماعة بحيث يسمح للافراد اقامة صلاتهم داخل هذه المصليات والجوامع الى جانب السماح بالتواجد فى قاعات الاحتفالات والمناسبات الى 50 % من اجمالى السعة الكاملة لهذه القاعات بحيث لايزيد عدد الاشخاص فى القاعات عن 250 شخص.

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