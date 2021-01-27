أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، أن قواتها اشتبكت مع عناصر من تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار بغرب البلاد. وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح، إن "الحشد الشعبي نفذ عملية في صحراء الأنبار الغربية واشتبك مع عصابات داعش الإرهابية خلال العملية". وأضاف، أن "القوة عثرت خلال العملية على مضافات لداعش، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة، والعملية الأمنية مستمرة أيضا للقضاء على جيوب الإرهاب في الصحراء".

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