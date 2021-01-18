أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية فى دارفور إلى 129 قتيلا.وفى وقت سابق أعلن مجلس السيادة فى السودان، مساء الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق فى أحداث دارفور، والتى أسفرت حسبما ذكرت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن سقوط 83 قتيلا و106 مصابين، نتيجة مصادمات قبيلة في مدينة الجنينة منذ صباح السبت.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها: "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية وتبذل الكوادر الطبية جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض".

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