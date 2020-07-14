الأربعاء 22 تموز يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو في مصر
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الأربعاء 22 تموز/ يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو في مصر

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العرب اليوم - الأربعاء 22 تموز/ يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو في مصر

"هلال عيد الاضحي"
القاهرة ـ العرب اليوم

 نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان معهد الفلك الأربعاء 22 يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.
 وقال المعهد فى بيان له، إنه سيلاحظ إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مدينة  القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر فى دراستها لتفسيرها.

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الأربعاء 22 تموز يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو في مصر الأربعاء 22 تموز يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو في مصر



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