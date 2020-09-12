الموت يفجع الرئيس السوري بشار الأسد

فجع الموت الرئيس السوري بشار الأسد نجل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بوفاة خاله محمد مخلوف اثر تعرضه للإصابة بمرض فيروس كورونا اللعين. توفى خال الرئيس السوري محمد مخلوف في مستشفي الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع المرض بسبب الفيروس اللعين.وأعلن علي رامي مخلوف، وفاة جده “محمد مخلوف”، وقال: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الله يرحمك يا جدو ويجعل مثواك الجنة يا رب”. ومحمد مخلوف من مواليد بلدة “بستان الباشا” في ريف مدينة “جبلة” عام 1932. لمع نجمه عقب تولي “حافظ” الحكم في سوريا عام 1970 كأحد أبرز وأقوى رجالات الأعمال في سوريا ليرث صيته ابنه “رامي” في عهد الرئيس بشار الأسد. ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري. ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.



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