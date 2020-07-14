القومية للأنفاق في مصر تعلن لا نية لرفع سعر تذاكر المترو

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن عربات المترو الجديدة مجهزة بكاميرات ووسائل تكنولوجية لخدمة الركاب، كما أن عربات المترو الجديدة تمثل نقلة نوعية للقطارات، وتدعم تقليل مدة التقاطر بين القطارات، وذلك خلال تصريحاته لقناة "extra news".وكشف "والي"، حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، فذكر أنه لا يوجد تفكير في رفع سعر التذكرة رغم التقدم الكبير في العربات الحديثة ورغم الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة، مؤكدًا أن الاستثمارات التي يتم إنفاقها على المترو ضخمة جدًا، ورغم ذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر.وأوضح أن الهيئة استقبلت أمس الاثنين القطار الثاني ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو، وقيمة الصفقة ستة مليارات و400 مليون جنيه، كما أن الهيئة راعت أن تكون القطارات على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق.



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