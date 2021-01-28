حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد

الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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