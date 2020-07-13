ليبيا تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني في ليبيا لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد وأوضح المركز أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، مبينًا أنه تسلّم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز في مصراته، و65 عينة من مختبر فرع المركز في الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تبون يؤكّد أنّ ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق تُمهّد لانتخابات تنهي الصراع

ليبيا تعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالة