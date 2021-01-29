وزير الخارجية البحريني يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي

أجرى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالا هاتفيًا اليوم، بالدكتور الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.

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