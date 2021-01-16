القوات المشتركة تفشل هجوم كبير للحوثيين فى الدريهمي

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، اليوم /السبت/، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة، وأفاد مصدر عسكرى - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - بأن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمى.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، ونشر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة مقطع فيديو يوثق جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.