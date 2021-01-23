سلطان عُمان يبعث رسالة خطية للرئيس الفلسطيني

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان رسالة خطية إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين , أكد فيها على موقف السلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيلحريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.سلم الرسالة القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري خلال لقائه بمقر الرئاسة بمدينة رام الله المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

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