قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن طهران اعتمدت استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من فيروس كورونا. وأضاف خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم "سجلت سلطاتنا الصحية واعتمدت لقاح (سبوتنيك في) أمس".



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ظريف يوجه رسالة عاجلة إلى دول الخليج ويذكرهم بـ"وصف ترامب الأليم"