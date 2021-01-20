تونس تعلن انطلاق التطعيم ضد كورونا بداية أبريل

قال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، إن تونس سوف تبدأ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا شهر أبريل المقبل، والتي من المقرر أن تشمل 30% من التونسيين. وأكد مهدي- خلال ندوة صحفية عقدت بوزارة الصحة- أن أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كوفيد- 19 ستصل إلى تونس بداية شهر أبريل القادم.

وأوضح وزير الصحة التونسي أن الكمية المذكورة تنقسم إلى مليوني جرعة، في إطار شراءات مباشرة من عدة معامل عالمية، و4 ملايين جرعة ضمن مباردة "كوفاكس" العالمية الداعمة لتوفير اللقاح بالدول الأقل دخلا. وأشار إلى أن تونس ستحصل خلال المرحلة الأولى على 50 ألف جرعة من لقاح كورونا، وستقوم الكوادر الطبية في مراكز كوفيد- 19 والفرق المكلفة بعملية التطعيم. ونفى وزير الصحة ما وصفها بـ"الشائعات" التي تطرقت إلى عدم إتمام ملف تونس للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس"، مؤكدا أن تونس أتمت تسجيلها بهذه المبادرة.



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