إحباط مخطط إرهابي يستهدف سوقا شعبية في العراق

أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، 15 أيلول/سبتمبر، مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في إحدى الأسواق الشعبية بمركز محافظة ديالى، شرقي العراق. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في بيان، تلقت مراسلة "" في العراق نسخة منه، اليوم الاثنين، أنه أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المواطنين العزل في سوق شعبية ببعقوبة من خلال عملية استباقية نفذت قبل التفجير بدقائق.وأكد الجهاز، أن قواته خلال العملية، اعتقلت الإرهابي الذي كان يحمل بحوزته العبوة الناسفة ويريد تفجيرها في السوق. وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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