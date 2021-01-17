بريطانيا ترحب بتقدم اللجنة الاستشارية الليبية

رحب السفير البريطانى لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبى، وقال السفير البريطاني - في تغريدة أوردتها بوابة أفريقيا اليوم الأحد "أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني" مؤكدا أنها "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021".

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسى الليبى إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة. وأوضحت وليامز أن آلية اختيار السلطة التنفيذية، تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70%، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه

إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.

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