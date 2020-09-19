نجاة الشيخ السديس من محاولة اغتيال إمام الحرم المكي
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نجاة الشيخ السديس من محاولة اغتيال إمام الحرم المكي

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العرب اليوم - نجاة الشيخ السديس من محاولة اغتيال إمام الحرم المكي

إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس،
الرياض ـ العرب اليوم

"التعامل الجيد مع اليهود".. دعوة كادت أن تودي بحياة إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس، بعد أن وُجِهت له اتهامات بالكفر على لسان عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، إلا أن القدر حال دون ذلك.

خططت خلية "الحرازات" المعروفة بممارسة أعمال إرهابية في جدة لقتل إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس، بعد الخطاب الذي وجهه في خطبة الجمعة الماضية ودعا فيه بحسن التعامل مع اليهود، مؤكدا أن ركائز العقيدة الإسلامية تأمر المسلمين بذلك.

وتبين من التحقيقات أن عدد الإرهابين الذين خططوا لقتل عبد الرحمن السديس 9 أشخاص صدر على 3 منهم أحكام بالإعدام، وحُكم بالسجن 25 عاما على 5 أشخاص وتقرر منعهم من السفر بعد قضاء العقوبة.


وكان من ضمن المتهمين عنصرا لا يحمل الجنسية السعودية تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة 16 عاما، مع السماح له بالسفر بعد قضاء المدة خارج المملكة العربية السعودية، وهناك تفاصيل كشفت عن هذه الخلية وجرائمها لا تتعلق فقط بالترتيب للتخلص من إمام الحرم المكي.

أبرز التهم ضد خلية الحرازات

ووجه المدعي العام السعودي عدة تهم لعناصر خلية الحرازات وعلى رأسهم قائدهم المدعو "أبا معاذ"، حيث أمر بمراقبة منزل أحد الأمراء في مكة المكرمة مراقبة دقيقة وتسجيل جميع تحركاته، وأمر أيضا بمراقبة مدربي أندية رياضية يحملون جنسيات برازيلية ليتم التخطيط لاغتيالهم في الوقت المناسب.


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نجاة الشيخ السديس من محاولة اغتيال إمام الحرم المكي نجاة الشيخ السديس من محاولة اغتيال إمام الحرم المكي



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