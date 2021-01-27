وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة "توتال" الفرنسية تتضمن محاور عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة، وفقا لما أعلنه اليوم، وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل. وأكد وزير النفط العراقي في بيان أن هذه المذكرة تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، وتهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصاً في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها.

وكشف عن وضع الجهات المعنية في الوزارة اللمسات النهائية مع "توتال" لمحاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الاهداف المشتركة. من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بويانيه، تطلع شركته إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، خلال الفترة المقبلة. وكان وزير النفط قد رافق الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية والوفد المرافق له، في جولة شملت عددا من الحقول والمواقع النفطية والغازية في محافظة البصرة جنوب العراق.