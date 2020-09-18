آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة ووقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع

أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصي المبارك، وسط دعوات لوقفات مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.وعقب انتهاء صلاة الجمعة، نظم "حزب التحرير" وقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع.في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعتقلين هم: رامي الفاخوري، جهاد قوس، ابراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب.يأتي ذلك، بعدما اقتحم عشرات المستوطنين أمس الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، في وقت تعالت فيه دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

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