قرقاش قال أن مراجعة التوجه لا تعني تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن تطورات المنطقة مؤشر واضح لمراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، مؤكدا أن مراجعة التوجه لا تعني تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف.وكتب أنور قرقاش في تغريدتين عبر "تويتر" قائلا إن "التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور".

وأضاف أنه "بالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار".وقال قرقاش: "أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها".وختم بالقول إن "الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف"

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