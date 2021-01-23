العمليات العراقية تعلن بذل أقصى جهد لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، عن إطلاق عملية أمنية واسعة ضد السلاح المتفلت و داعش والجريمة المنظمة.وذكرت العمليات المشتركة العراقية إنها لن تسمح بتكرار الاعتداءات على غرار قصف مطار بغداد، مشيرة إلى أن هناك جهد استخباراتي مكثف لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات.

وأوضحت أن هناك صاروخان سقطا خارج مطار بغداد والثالث أصاب منزل مواطن مؤكدة أنه لايوجد خسائر بشرية في القصف الصاروخي على مطار بغداد

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