حادث مأساوي أثار حالة كبيرة من الجدل الممزوج بالحزن في مصر، حيث لقي 12 شخصًا حتفهم في شاطئ النخيل في الإسكندرية وبعد انتشار الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الكثيرون في طرح تساؤلات عن سبب التزايد في حوادث الغرق تحديدا في شاطئ النخيل وفي هذا الصدد، كشفت لقطات أظهرتها شركة «غوغل» من خلال تطبيقها «غوغل إيرث»، أن التيارات الهوائية والدوامات التي تحدث في شاطئ النخيل سببها المصدات الأسمنتية المتواجدة في داخل الشاطئ وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور حسن فؤاد الطيب، الرئيس السابق لجمعية الإنقاذ البحري، أن الحواجز الخرسانية هي المتسببة في حالات الغرق التي تحدث في شاطئ النخيل، موضحا أنه من طبيعة البحار السحب للداخل، فأمواج البحر تتقدم للبر وتعود للداخل بقوة أكبر، وهذا السحب يكون شديدا بداية من منطقة العجمي وحتى النخيل.

وأضاف الطيب ، أن الحواجز الخراسانية المتواجدة، تسببت في زيادة حدة السحب لداخل البحر، مشيرا إلى أن إجادة السباحة ليست دليلا على ضرورة النجاة من السحب القوي، ولكن الأمر بحاجة إلى خبرة في السباحة، فمن الخطأ الإصرار على مقاومة السحب، “المفروض يسيب نفسه للموج وبعد 100 متر يلاقي نفسه قادر على العودة مرة أخرى للشاطئ لأن قوة السحب ستضعف” وتابع الطيب، أن الحل يكمن في وضع مصدات التيارات البحرية والأمواج بطول الذراع الخرساني، مشيرا إلى أنه سيعمل على إضعاف قوة السحب بصورة كبيرة، ولكن يجب مراعاة أن تكون تلك المصدات غير محكمة الغلق حتى تسمح للمياه بالتجدد بشكل دوري.

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