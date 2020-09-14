رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في الشرقية
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رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في "الشرقية"

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العرب اليوم - رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في "الشرقية"

مصطفى مدبولي
القاهره_العرب اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمتابعة موقف المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الشرقية خلال الفترة 2018-2020، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة موقف التعديات وجملة طلبات التصالح في المخالفات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير الأمن.

وفي مستهل اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على أهمية تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة، وكذا تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها بالأمس، المتعلقة بتحصيل 50 جنيها للمتر على المخالفات في أي تجمع ريفي، وخصم 25% من قيمة التصالح في حالة تسديد المبلغ بالكامل.وخلال الاجتماع، أشار الدكتور ممدوح غراب إلى المشروعات التي انتهت المحافظة من تنفيذها خلال الفترة من 2018-2020، والتي بلغ عددها 230 مشروعا بتكلفة 3.922 مليار جنيه، بواقع 118 مشروعا تابعة لهيئة الأبنية التعليمية، و40 مشروعا في مجال الطرق، و 32 مشروعا في مجال الإسكان والمرافق، و15 مشروعا تابعة لوزارة الشباب والرياضة، و10 مشروعات في قطاع الصحة، و6 مشروعات كهرباء، و9 مشروعات في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والتموين.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية شهد إقامة 114 مدرسة تتسع لـ 2232 فصلا دراسيا، وفي مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من توسعات محطة مياه "بني إشبل" كما تم استكمال شبكات "مشتول السوق"، بالإضافة إلى إنشاء 30 خزانا، أمّا قطاع الصرف الصحي فقد شهد إقامة محطات رافع النخاس وعرب الفدان والحلمية وشلشمون وعزبة الجنادلة.وتابع المحافظ: "خلال الفترة من 2018-2020، تم الانتهاء من رصف طرق بإجمالي أطوال 197 كم، كما تم إنشاء كوبري "شرويدة"، وفي قطاع الإسكان، تم تنفيذ 1482 وحدة إسكان اجتماعي بقيمة 336 مليون جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان وحدها تم الانتهاء من 7340 وحدة إسكان اجتماعي، بقيمة 731.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 89 وحدة إسكان استثماري بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من 23 مشروعا خدميا بلغت تكلفتها 91 مليون جنيه".

ووفقا لما عرضه الدكتور ممدوح غراب، فإنه خلال الفترة المذكورة تم تنفيذ 10 مشروعات في مجال الصحة تمثلت في إنشاء مستشفى طوارئ بفاقوس، ومجمع طبي، ومركز للتدريب، بالإضافة إلى 7 وحدات طب أسرة، بينما شهد قطاع الكهرباء إقامة 6 موزعات جهد متوسط إلى جانب تركيب 1504 أعمدة إنارة، و26500 كشاف، وكذا تم تنفيذ 14 مركز شباب وناديا في مجال الشباب والرياضة، أما في قطاع التموين، فقد تم الانتهاء من تنفيذ صومعة غلال صان الحجر بسعة تخزينية 60 ألف طن.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى تزايد أعداد المتعاملين مع المراكز التكنولوجية بالمحافظة في عام 2020 حيث وصل لـ 93.6 ألف مواطن مقارنة بـ 71.2 ألف مواطن في 2019، و26.3 ألف مواطن في 2018، كما تطرق إلى أعداد الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى، بواقع نحو 18 ألف شكوى وردت لمركز خدمة المواطنين بالمحافظة، تم الرد على 95% منها، وحوالي 32.4 ألف شكوى تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم التعامل مع 99% من هذه الشكاوى، فضلا عن أن إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة تلقت قرابة 2.3ألف شكوى، تمت الاستجابة لـ 97.5 % من هذه الشكاوى.

وقال الدكتور ممدوح غراب إن عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال برنامجي "مشروعك" و "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بلغ 30.270 ألف مشروع، بقيمة نحو 1.4 مليار جنيه تم من خلالها توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، أوضح محافظ الشرقية أنه يتم العمل على 258 مشروعا بتكلفة حوالي 24 مليار جنيه، بواقع 108 مشروعات في مجال التعليم، و 94 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، و20 مشروعا في مجال الطرق، و11 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي، و10 مشروعات في كل من مجالي الصحة والشباب والرياضة، فضلا عن 5 مشروعات في مجال الكهرباء، ومشروعين في قطاع الإسكان، ومشروع في التموين.

وأضاف أنه في قطاع التعليم يجري تنفيذ 104 مدارس تتسع لـ 1869 فصلا بالإضافة إلى 4 إدارات تعليمية، و8 مشروعات في قطاع مياه الشرب، و31 محطة معالجة صرف صحي و197 محطة رفع، كما يجري رصف طرق بإجمالي أطوال 192.1 كم، كما يتم تنفيذ 19580 وحدة إسكان اجتماعي، و7 مستشفيات، ومجمع تأمين صحي، ومعهد أورام، ووحدة طب أسرة، وفي مجال الكهرباء يجري العمل على الانتهاء من 5 موزعات جهد متوسط.أمّا بالنسبة لموقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، فقد أوضح الدكتور ممدوح غراب أن جملة الطلبات المٌقدمة للتصالح بلغت 63.776 ألف طلب وفي ختام الاجتماع،

 كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات الفنية الخاصة بمشروع الصرف الصحي بمدينة العصلوجي لتشغيل المحطة القائمة بها في أسرع وقت، كما كلف بسرعة حل بعض المعوقات في المستشفيات التي يتم تنفيذها في بعض المراكز؛ لكي تدخل الخدمة ويستفيد منها المواطنون في أقرب وقت.كما وافق الدكتور مصطفى مدبولي على استبدال أرض الأوقاف بأرض أخرى لاستخدامها في إنشاء موقف نموذجي للسيارات الأجرة والقضاء على المواقف العشوائية، كما وافق على 3 قرارات تخصيص لإنشاء مدارس بالمحافظة.

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رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في الشرقية رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في الشرقية



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