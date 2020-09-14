تجدد الغارات على صنعاء وأنصار الله تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب
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تجدد الغارات على صنعاء و"أنصار الله" تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب

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العرب اليوم - تجدد الغارات على صنعاء و"أنصار الله" تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب

غارات جوية
صنعاء_العرب اليوم

شن التحالف العربي، اليوم الأحد، غارات جوية جديدة على مواقع لجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء وسط اليمن، لليوم الثالث على التوالي.وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي نفذ مساء اليوم، أربع غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي.وتأتي الغارات عقب ساعات من تنفيذ طيران التحالف نحو 11 غارة على العاصمة صنعاء وضواحيها، استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، ومعسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز بمديرية سنحان في المدخل الجنوبي للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري في جبل الصمع بمديرية أرحب في الضواحي الشمالية لصنعاء.

من جهة ثانية، اتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بتنفيذ غارة جوية أسفرت عن مقتل وإصابة 6 أشخاص في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، أن طيران التحالف شن غارة على شاحنة متوقفة على الطريق العام في مديرية ماهلية جنوبي مأرب، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.وأشار إلى تنفيذ التحالف 14 غارة جوية على مديرية رحبة جنوبي مأرب، و4 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وغارة على مديرية صرواح غربي مأرب.

في السياق، شن طيران التحالف 12 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف شرقي الجوف، كما نفذ التحالف غارتين جويتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب "المسيرة".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.وتسببت الضربات الجوية للتحالف؛ وكذلك القصف المدفعي المتبادل بين طرفي النزاع، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يطلقها المسلحين الحوثيين، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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تجدد الغارات على صنعاء وأنصار الله تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب تجدد الغارات على صنعاء وأنصار الله تتهم التحالف بقتل 4 أشخاص في مأرب



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