محمد علي الحوثي يعلق على قرار واشنطن تجميد مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

نشر محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، علق فيها على قرار واشنطن تجميد مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات. وكتب الحوثي: "التجميد غير رادع ولا يعفي عن مسؤولية القتل والدمار والمجاعة والحصار لإرهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المستمر ضد الجمهورية اليمنية". يذكر أن مسؤولين أمريكيين قالوا، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل مؤقت للسعودية والإمارات. وأوضح المسؤولون، حسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "رويترز"، أن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وقالت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات "F-35" من الجيل الخامس. وأشار المسؤولون مع ذلك إلى أن فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة أمر عادي، وعلى الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف.

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