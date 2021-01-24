رئيس وزراء مصر يفرض نظام حظر التجول في مناطق شمالي سيناء

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، قرارا بفرض نظام حظر تجول جزئي في بعض مناطق شمال سيناء اعتبارا من 24 يناير. وينص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على فرض حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط حدود الدلة وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود. ويقضي القرار بأن تكون توقيتات حظر التجوال من 19:00 وحتى 06:00، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة 01:00 وحتى الساعة 05:00 من صباح نفس اليوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير الجاري وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 19 لسنة 2021 لمدة ثلاثة أشهر. ووافق البرلمان المصري، يوم 21 يناير، على قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ شمال سيناء لـ3 أشهر إضافية نطرا "للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

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