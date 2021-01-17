توقيف عروسين في مصر بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقتهما

ألقت قوات الشرطة في مصر القبض على عروسين، في ليلة الدخلة أمس السبت، بعد إبلاغ الجيران عنهما عقب سماع أصوات تكسير داخل الشقة. وفي التفاصيل التي نشرتها صحف محلية، شهدت منطقة نزلة السمان بالهرم في الجيزة. واقعة غريبة لعروسين تم القبض عليهما ليلة زفافهما بتهمة التنقيب عن الآثار داخل شقتهما. وتعود قصة الواقعة وفقاً لـ”العربية”، إلى إن جيران العروسيْن سمعا أصواتاً غريبة في ليلة الزفاف. وطرق وتكسير فقاموا بإبلاغ شرطة السياحة التي وصلت على الفور. وبمداهمة الشقة تبيّن أن العروسين استغلا ليلة الزفاف في التنقيب عن الآثار داخل الشقة، بمعاونة أسرتيهما. حيث تم العثور على حفرة داخل المطبخ مساحتها متران وبجانبها كمية الركام. كما وبعد تفتيش الشقة عُثر على 10 قطع أثرية قام العروسان باستخراجها من حفرة المطبخ. وبمواصلة الفحص تبين وجود سرداب في نهاية الحفرة قاد أفراد الأمن في النهاية إلى مقبرة فرعونية. وبمواجهة العروسين اعترفا وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، حيث قررت النيابة حبسهما بتهمة التنقيب عن الآثار.

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