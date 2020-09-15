إحالة 5 مسؤولين في الضرائب للقضاء بتهمة الإضرار بالمال العام فى مصر

قررت النيابة المصرية إحالة 5 مسؤولين بمصلحة الضرائب العامة للقضاء، على خلفية انتهاكات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.وبين المتهمين، مهندسين بمصلحة الضرائب، ومدير عام الشؤون الهندسية بالمصلحة ومدير عام المشتريات والتوريدات ورئيس قطاع الأمانة العامة بالمصلحة.ويؤكد الاتهام، أن الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بكل منهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية الأخرى المعمول بها في الدولة، ونفذوا أفعالا تمثل إهمالا وتقصيرا ترتب عليه الإضرار بمصلحة من مصالح الدولة المالية بصفة مباشرة.

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