واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو

نقلت وكالة "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، قوله إن واشنطن تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف الأطلسي.وقال في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس: "سوف نمضي قدما، نأمل ذلك، بشأن إعلان قطر حليفا رئيسيا خارج حلف الناتو"، وهي مكانة تسمح للدول بالاستفادة من مزايا في مجال التجارة العسكرية والتنسيق الأمني.وهناك حاليا 17 دولة حاصلة على وضع "حليف رئيسي من خارج الحلف" منها الكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن، كان كشف هذا الأسبوع أن قطر استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية، لافتا إلى أن التعاون بين الدوحة وواشنطن أكثر اتحادا من أي وقت مضى.

قد يهمك أيضا:

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات

مساعد وزير الخارجية الأمريكي قال نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل