العثور على جثة شابة مدفونة والقبض على مشتبه بضلوعهما في قتلها في السعودية

ألقت أجهزة الأمن السعودية، الأحد، القبض على مواطنين للاشتباه بتورطهما في قضية قتل شابة في العشرينات من عمرها، عثر على جثتها مدفونة بمنطقة صحراوية بالرياض. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بلاغا من مواطنة عن تغيب ابنتها (26 عاما). وأضاف أن التحقيقات الأولية أسفرت عن العثور على جثتها مدفونة بمنطقة صحراوية تبعد عن المحافظة بـ10 كيلومترات. وحسب المتحدث، تم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء الفتاة ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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