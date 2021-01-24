مفتي مصر ينعى الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي

نعى مفتي مصر شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، التي توفيت بعد تأثرها بفيروس كورونا. وفي بيان له، قال المفتي علام: "الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علما وتعليما، وبين العمل الخيري، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".

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