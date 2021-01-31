مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الحرث بالسعودية

أعربت جمهورية مصر عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبَل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف المملكة بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد أكدت مصر مُجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.

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