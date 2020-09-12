وزير خارجية البحرين يؤكد أن السلام مع إسرائيل يُعزز الأمن في المنطقة

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن السلام يعد خيارا استراتيجيا، لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحًا في بيان له الجمعة: "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية"، قائلًأ: "إعلان السلام مع إسرائيل، يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وقال: "البحرين تشدد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار ودول المنطقة"، ووصف اتفاق السلام مع إسرائيل بأنه "خطوة واقعية"، لحماية المصالح الوطنية، وأردف بقوله: "التسوية في المنطقة ستتم وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية، كما أن هناك أهمية على التوصل لحل عادل في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان، فيما وصف المسؤول البحريني اتفاق السلام مع إسرائيل بأنه "خطوة واقعية"، لحماية المصالح الوطنية.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، حيث تم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).



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