أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أن بلاده تسعى لـ"علاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي ولإعادة مسار علاقاتها مع دول العالم"، لافتا إلى أن هناك تعاون وثيق مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، موضحًا: "هناك تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه السودان.. ثمة جهود كبيرة وتعاون وثيق مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

كما شدد على أن بلاده تعمل على "إزالة المعوقات" التي تحول دون رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واستطرد موضحا: "نسعى لعلاقات طبيعية مع محيطنا الإقليمي ولإعادة مسار علاقاتنا مع دول العالم.. نعمل لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي".وتطرق السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، إلى معاهدة السلام التي أبرمتها دولة الإمارات مع إسرائيل، واتفاق تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، مشيرا إلى أن السودان حضر مراسم التوقيع التاريخية في البيت الأبيض.

وقال: "وجودنا في حفل توقيع السلام بالبيت الأبيض، دليل على علاقاتنا القوية مع الدول المشاركة في هذا الحدث"، موضحًا: "نسعى لتحقيق السلام والعادل والشامل للجميع.. السلام في مصلحة المنطقة".

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