اعترافات مثيرة للجناة في حادث مقتل خليجية داخل منزلها في مصر
آخر تحديث GMT04:25:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » عناوين الاخبار

اعترافات مثيرة للجناة في حادث مقتل خليجية داخل منزلها في مصر

العرب اليوم -

العرب اليوم - اعترافات مثيرة للجناة في حادث مقتل خليجية داخل منزلها في مصر

النيابة العامة المصرية
القاهره_العرب اليوم

باشرت النيابة العامة المصرية، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل خليجية وتدعى " نفيسه" في عقدها الخامس، على يد حارس العقار وشقيقته، حيث إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر حارس العقار بأنه نظرًا لعمله بالعقار محل إقامة المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها.وافادا في التحقيقات، أن شقيقته قامت بتسهيل دخوله والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة وما أن شاهدا المجنى عليها حتى قاما بالتعدى عليها بالضرب على رأسها بإستخدام "2 طفاية سجائر " عُثر عليهما بمحل الحادث وبهما أثار دماء " فأوديا بحياتها وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التى كانت تتحلى بهم، وإستولوا من الشقة على (عدد 5 هواتف محمولة - زجاجتى عطر - جهاز راوتر "ظنًا منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة") وهربوا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التى كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة.

تبلغ لمركز شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة إحدى السيدات (ربة منزل مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم) داخل الشقة محل إقامتها وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وما قررته شقيقتها (ربة منزل مصرية تحمل جنسية ذات الدولة- مُقيمة بشقة بذات العقار) بعدم وجود عدد 2 هاتف محمول خاصين بالمجنى

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة أشخاص (حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية" – شقيقة الأول - خراط).. مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

قد يهمك أيضا:

النيابة العامة المصرية تأمر بإخلاء سبيل فتاة التيك توك منة عبد العزيز
النيابة العامة المصرية تُقرر إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته

عناوين الاخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اعترافات مثيرة للجناة في حادث مقتل خليجية داخل منزلها في مصر اعترافات مثيرة للجناة في حادث مقتل خليجية داخل منزلها في مصر



أخبار ذات صلة

GMT 01:47 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

مطالب بمحاسبة حكومة "الوفاق" بسبب "تجاوزات مالية"
العرب اليوم - مطالب بمحاسبة حكومة "الوفاق" بسبب "تجاوزات مالية"

GMT 23:52 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

فقدان 17 مصريًا بعد غرق مركب هجرة غير شرعية في ليبيا
العرب اليوم - فقدان 17 مصريًا بعد غرق مركب هجرة غير شرعية في ليبيا

GMT 10:09 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

الأدلَّة الجنائية المصرية تُؤكِّد أنّ فيديوهات "هدير الهادي" تخصّ مُمثِّلة إباحية
العرب اليوم - الأدلَّة الجنائية المصرية تُؤكِّد أنّ فيديوهات "هدير الهادي" تخصّ مُمثِّلة إباحية

GMT 09:22 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

مصادر قانونية تكشف عن "اجتماع سري" عقدته أسر المتهمين في قضية "فيرمونت" في مصر
العرب اليوم - مصادر قانونية تكشف عن "اجتماع سري" عقدته أسر المتهمين في قضية "فيرمونت" في مصر

GMT 17:25 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

أخطر اعترافات منة عبد العزيز فتاة التيك توك بعد الإفراج عنها في مصر
العرب اليوم - أخطر اعترافات منة عبد العزيز فتاة التيك توك بعد الإفراج عنها في مصر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعُدّ واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي

موديلات فساتين باللون الأبيض مستوحاة من إطلالات درة زروق تعرفي عليها

القاهره_العرب اليوم

موديلات فساتين باللون الابيض كانت ومازالت أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم بتصاميمها الرسمية والكاجوال على حد سواء، وهذا النوع من الفساتين يناسب مختلف النساء ولاسيما السمراوات وقد جمعنا لك اليوم موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة زروق.وتعتبر درة زروق واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واطلالاتها دائماً ما تكون مدروسة بعناية بحيث أتها تختار الزي المناسب للمكان المناسب، كما أنها حريصة أيضاً على اعتماد القصات المناسبة لشكل قوامها والألوان المناسبة لبشرتها وشعرها والأبيض من الألوان المفضلة بالنسبة للنجمة، حيث كثيراً ما نشاهدها فيه في تنسيقات رسمية وكاجوال على حد سواء. واليوم جمعنا بالصور موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة ز...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:26 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفخم موديلات فساتين الزفاف المرصعة بالأحجار الكريمة تعرّفي عليها

GMT 00:12 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - 6 أنشطة مهمة عند زيارة حديقة "الملك فهد" في السعودية اكتشفها بنفسك

GMT 00:56 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ
العرب اليوم - أخطاء عليكِ الابتعاد عنها في ديكور ورق جدران منزلكِ

GMT 02:27 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

"البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر
العرب اليوم - "البيت الأبيض" يُحبط محاولة لتسميم ترامب والمكتب الفيدرالي يُحقق في الأمر

GMT 02:35 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل
العرب اليوم - أنصار جيمي أوكيسون يهدّدون مذيعة سويدية وأطفالها بالقتل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:49 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر
العرب اليوم - مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر

GMT 11:45 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس
العرب اليوم - وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 14:46 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا
العرب اليوم - رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا

GMT 05:21 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

"البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة
العرب اليوم - "البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:16 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

"إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"
العرب اليوم - "إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab