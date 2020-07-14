البحوث الفلكية يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى
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"البحوث الفلكية" يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى

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العرب اليوم - "البحوث الفلكية" يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك
القاهرة - العرب اليوم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، موضحًا أن يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـاً هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غــرة شهـــر ذي الحجة 1441هـ، يوم الأربعاء 22/7/2020م، ووقفة عرفات لعام 1441هـ، فلكيًا يوم الخميس 30/7/2020م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، يوم الجمعة 31/7/2020م. ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).

وقال المعهد في بيان اليوم، إنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) رغم حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر فى دراستها؛ لتفسيرها. وتابع المعهد: "وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1441هـ ، وتكون غــرة شهـر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م.، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، يوم الجمعـة 31/7/2020م".

يذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكي شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، وتتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكترونية، كما أصدر أيضًا تطبيقًا للتليفونات المحمولة الذكية؛ لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواة ومتابعى الظواهر الفلكية.

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن ج.م.ع

(الجمعـــــة 31/7/2020م)

المدينــة وقت الصلاة

5:41 الفيـــــــــــوم

5:38 القـــاهــــــرة

5:41 بني ســــــــويف

5:39 الجــــــــــيزة

5:44 المنيـــــــــــــــا

5:41 الاسكندريـــة

5:44 أســـــــــــــــيوط

5:32 بورسعـــــــيد

5:43 ســـــــوهــــــاج

5:33 الســــــويس

5:39 قــنـــــــــــــــــــا

5:26 العـــــــــريش

5:42 أســـــــــــــــوان

5:32 الطـــــــــــور

5:50 أبـوسمـــــــــــبل

5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطــروح

5:25 طــــابــــــــــا

5:33 الغـــــردقـــــــــة

5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخــــارجــــــــة

5:40 دمنهـــــــــور

5:33 الإسماعيليـــــــة

5:38 طـــنــــــــــطا

5:34 دميــــــــــــــــاط

5:36 المنصـــــورة

6:00 الســـــــــــــــلوم

5:36 الزقـــــــازيق

5:27 نــويبــــــــــــــع

5:38 بنـــــــــــــــها

5:30 حــــــــــــلايـــب

5:39 شبيــن الكـوم

5:33 شلاتيـــــــــن

5:38 كفــرالشيــــخ

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البحوث الفلكية يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى البحوث الفلكية يكشف موعد شهر ذي الحجة وعيد الأضحى



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