والد بائع الفريسكا يوضح حقيقة خطوبة نجله وحصوله على 2 مليون جنيه

قال والد بائع الفريسكا الطالب إبراهيم عبد اللطيف، إنه لم يتم خطبة نجله لابنة أحد رجال الأعمال، كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونفى والد الطالب كافة الأقاويل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل عرض من إحدى الراقصات، أو حصوله على 2 مليون جنيه قائلا: "ابنى بياخد كورس إنجليزي وبيذاكر، ونفسيته وحشه بسبب اللى بيحصل على الفيس بوك، حرام عليهم ابنى هيضيع منى ارحموه".

كما أكد أنه بالفعل بدأ من يومين فى دراسة اللغة الإنجليزية، لأن دراسة الطب تعتمد على اللغة، ولابد أن يحسنها حتى يتفوق فى دراسته ويحصل على المنحة كاملة وهى شرطها التفوق.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولو أنباء عن خطبة الطالب إبراهيم عبد اللطيف الشهير ببائع الفريسكا، على ابنة أحد رجال أعمال، منحه مبلغا ماليا كبيرا، وتكفل بكافة تكاليف الزواج .وكان قد استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب إبراهيم عبد الناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6 % في الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.

ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى قرر تقديم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهرى ليستطيع تخفيف ضغط العمل والتفرغ التام للدراسة، كما عرض رئيس الجامعة على الطالب الدراسة بالبرنامج الدولى، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستقدم كل الدعم والعون للطالب المتفوق للاستمرار في تحقيق التميز.وأشاد رئيس الجامعة بكفاح الشاب وإصراره على تحقيق حلمه رغم كل الظروف، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى وصاحب إرادة وقوة وعزيمة في تحقيق الهدف وأحد صناع الأمل لغيره من الشباب، داعيًا إياه ضرورة الاستمرار في الجد والاجتهاد والمثابرة ليكون من أفضل أطباء مصر في المستقبل.

وأعرب الدكتور هشام جابر عن فخره بكفاح الطالب وتحديد الهدف، وتمسكه بجامعة الإسكندرية كواحدة من اعرق الكليات وتزخر باساتذة عظام، وأكد انه بصفة شخصية سيدعمه كما ندعم كل النماذج الناجحة من الشباب لبناء مجتمع قوى.وقال الدكتور وائل نبيل ان إبراهيم قام بتحديد هدفه من البداية فضلًا عن قيامه بالعمل الذى هو يعد شرف ورجولة وتحمل مسئولية، ونصحه باستمرار التفوق ليكون أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وكان قد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأحد الشباب يبيع فريسكا وسجل فيديو أحد المواطنين للشاب أثناء عمله فى بيع الفريسكا فى اخد قرى الساحل الشمالى.وقال إبراهيم عبداللطيف، الشهير ببائع الفريسكا ، أن سعادته غامره لانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق مشاهده كبيرة والتى كانت السبب فى تحقيق حلمه بدخول كلية الطب جامعة الإسكندرية.

واضاف أنه حصل على مجموع 99.6% فى الثانوية العامة وحقق حلم والده فى الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية ،مشيرا إلى أنه كان متفوق فى دراسته طوال حياته وليس فى الثانوية العامة فقط.وأكد أنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية سوى فى بعض المواد الصعبة طوال حياته وكان يكتفى بالمذاكرة وحفظ وفهم الدروس فى الحصص المدرسية.وقال إنه سعيد للغاية أن الفيديو حقق مشاهدات كبيرة حتى وصل إليه وزير التعليم العالي وطالبه بالتفوق والاستمرار فى التفوق طوال حياته، مؤكدا أنه أخبره بأن دراسته فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية ستكون منحه من وزارة التعليم العالي مكافاه منه لتفوقه .وعن عمله فى مجال بيع الفريسكا قال إنه يعمل مع والده منذ صغره فى فترة الإجازة الصيفية وفخور بعمله وعمل والده ولن يخجل منه نهائيا.

قد يهمك أيضا:

فيس بوك يطرح قسما مخصصا للأخبار لجميع المستخدمين فى الولايات المتحدة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لها على حسابه بموقع فيس بوك