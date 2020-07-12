غرامة 10 آلاف ريال في انتظار أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، ممن يدخلون مشاعر منى، مزدلفة، وعرفات بلا تصريح وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة فايروس كورونا، وضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة في جو صحي.

قد يهمك ايضا

الحجيج ينفرون إلى المزدلفة بعد مغيب الشمس وأداء الركن الأعظم في عرفات

تعرّف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا