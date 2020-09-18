أخطر اعترافات منة عبد العزيز فتاة التيك توك بعد الإفراج عنها في مصر

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة «التيك توك» بعد إعادة تأهيلها نفسيا وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهي قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها بعد أن استلمتها المحامية هدي نصر الله، يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع منة عبدالعزيز احد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي.كانت النيابة العامة أحالت 6 متهمين متورطين بتعذيب المجني عليها منة عبدالعزيز إلى المحكمة الاقتصادية في الاتهامات المنسوبة إليهم.

وشمل قرار النيابة العامة بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.كانت التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي على المجني عليها آية إبراهيم خميس على حسين، المعروفة إعلاميا بـ"منة عبد العزيز فتاة توك" في القضية رقم 3328 لسنة 2020 إداري قسم الطالبية قد شهدت اعترافات صادمة لمنة

وسأل المحقق المجني عليها منة عبد العزيز بشأن تفاصيل الواقعة، وبدأت فى سرد أقوالها فقالت: في الفترة اللي سبت فيها البيت في 2016 تعرفت على محمد كلاشنكوف من على الانستجرام كنت بقابله في كافيه اسمه خرابة وسط البلد وفي الفترة دي كان عندي حساب على التيك توك باسم منة عبد العزيز، واخترت اسم منة لأن ماما كانت بتحب اسم منة وأنا ضفت عبد العزيز وكمان انستجرام منة عبد العزيز، وكانت قعدتي كل يوم في كافيه خرابة بوسط البلد بعد ما قعدت على طول في القاهرة عند أصحابي البنات”

سردت خلال التحقيقات: “وابتديت أنا وكلاشينكوف نعمل تيك توك علشان ننزله على الصفحة والناس تشوفه ونبقي ناس مشهورين، وعلشان الناس توقفنا في الشارع وتطلب تتصور معانا، وحسابي اللى على التيك توك منة عبد العزيز بالانجليزي ده من الشتا اللي فات وأنا بعمل عليه فيديوهات تيك توك وأنشرها على الصفحة علشان أجيب مشاهدات وإعجابات علشان يبقى ليا توثيق على التيك توك”.

وأسهبت فى سرد التفاصيل: “المحتوى اللي بعمله أغاني وأنا بعمل حركات تتماشى معاها، وبنزله على الصفحة وبيكون الفيديو 30 ثانية مينفعش يبقى أكتر من كده، وعندي صفحة على الفيس بوك باسم منة عبد العزيز بس مش بستخدمها، ومن حوالي تلاتة شهور كلمني واحد على صفحته بالانستجرام اسمه جودة فون ومعرفش اسمه الحقيقي ولا بيشتغل ايه، بس هو بعتلي على الانستجرام وقال لي يا منة أنا عازمك في عيد ميلادي، عزمني على عيد ميلاده علشان أنا مشهورة على التيك توك وعزم كل مشاهير التيك توك على عيد ميلاده، أنا مش فاكراه بالظبط كان يوم إيه لكن فاكرة كان في كافيه بمنطقة المهندسين، ولما روحت عيد الميلاد ده كان معايا محمد كلاشنكوف لأنه هو كمان كان معزوم، وفي عيد الميلاد ده اتعرفت على مازن إبراهيم ورحمة

ناصر، وبعد ما خلصنا عزمنا جودة فون على سهرة في نايت كلب ومش فاكرة كان فين بالظبط، روحت مع جودة ومازن بس محمد كلاشنكوف ماكنش معانا، وسهرنا في اليوم ده لحد الصبح وكلنا شربنا أي دي، بطعم البطيخ ومازن كان بيلف حشيش ويشربها هو والناس، وفي اليوم ده مازن قال لي انه بيحبني وعايز يرتبط بيا كنت أول مرة أشوفه ومن ساعتها ارتبطنا ببعض وبقى بينا “علاقة جنسية ونام معايا مرتين مرة في شقة واحد صاحبه في منطفة اسمها هرم سيتي بالهرم والمرة الثانية في المهندسين” شقة كنا مأجرينها أنا ومازن ودينا وندا ومحمد كلاشنكوف، جه الصبح كنا بنقعد في الشقة دي علشان نبقى متجمعين مع بعض”.

وتابعت: “عرّفت مازن على محمد كلاشينكوف علشان كان بيشوفه معايا كتير، وفي شهر رمضان اللى فات آخر أسبوع كلمني مازن وقال لي عايزين نعمل فيديوهات تيك توك، وأنا وافقته وعملنا انا وهو ومحمد كلاشنكوف تيك توك واترفع على الصفحة بتاعتي وكلاشنكوف نزله على الانستجرام بتاعه، والتيك توك ده عمل نسبة مشاهدة عالية بس مش فاكرة اد ايه، وبعد كدا قبل وقفة العيد اللى فات بتلات أيام كلمني مازن وقال لي عايزك تجيلي بعد الفطار بكره انتي وأصحابك علشان نقعد مع بعض، وساعتها كنت قاعدة عند شيماء شاكر وأختها فاطمة شاكر، لما روحت عند شيماء شاكر البيت في طرة البلد

لاقيت رحمة ناصر وقلت لشيماء ورحمة وفاطمة احنا معزومين بكره واللي عازمنا مازن صاحب كلاشنكوف، وهما عارفين كلاشنكوف، وفي اليوم ده اللى روحت فيه عند شيماء نزلنا أنا وهي ورحمة وفاطمة روحنا المعادي علشان شيماء كانت رايحة تعمل مصلحة على الواد صاحبها اسمه يوسف الونش من الوراق؛ إنها هتعمل نفسها عايزة الموبيل تتكلم دقيقة وبعدين تاخده وتجري، وانا كنت عارفة إنها هتعمل كدا مع يوسف الونش، وفي اليوم ده انا أديت يوسف الرقم بتاعي علشان يكلمني اجيبله الموبايل، واديته عشرين جنيه علشان كان في جراب الموبيل 50 جنيه، وبعد يوسف ما مشي رجعت أنا وفاطمة على بيت شيماء بعد ما اتقابلنا عند البنزيمة وطلعنا كلنا عى البيت”.

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